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В Кыргызстане сегодня проходят президентские выборы
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15 Октября 2017 15:05

В Кыргызстане сегодня проходят президентские выборы

На пост претендуют десять человек. Фаворитами считаются два экс-премьера страны Сооронбай ЖээнбЕков - представитель Социал-демократической партии - и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов. Выборы проходят при помощи электронной информационно-избирательной системы, с которой считываются данные и передаются на сервер ЦИК. Нынешний глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев завершает свой шестилетний срок в конце этого года. Повторно баллотироваться он не имеет права. 

  

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