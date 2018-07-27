Цифровое развитие стран ЕАЭС, формирование общего рынка газа, взаимодействие в сферах энергетики и транспорта. Премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении обсудили сегодня наиболее важные вопросы Евразийского экономического союза. В Санкт-Петербурге прошел межправсовет ЕАЭС. Всего на повестке дня - около двух десятков важных для союза тем. Одна из них - создание единой системы транзита грузов по таможенной территории ЕАЭС. Все товары должны быть промаркированы специальной системой идентификации. Вся информация о них вносится в единый реестр. Это позволит прослеживать их движение и обеспечит равные условия конкуренции, повысит качество товаров, поможет вести борьбу с серым рынком и контрафактом, а также сделает прозрачной систему зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС. Еще одна важная задача, которая сегодня стоит перед союзом, развитие цифровой экономики. Это касается электронной коммерции, внедрения IT-технологий в транспорте, промышленности и таможенном деле.

После Санкт-Петербурга эстафету принимает Минск: в октябре в белорусской столице пройдет следующее заседание межправсовета.