Оршанский льнокомбинат участвует в выставке "Intirio 2018" в Бельгии

29 Января 2018 12:02

Белорусский лен - в бельгийском Генте. Престижная выставка предметов декора, интерьера и текстиля "Intirio" открылась во "Flanders Expo". В форуме впервые участвует Оршанский льнокомбинат, который в Беларуси на бельгийском ткацком оборудовании производит постельное белье. Наши специалисты представят лучшие образцы продукции комбината и проведут переговоры.

Бельгия традиционно ассоциируется с текстилем самого высокого качества. Ковры бельгийских мастеров украшают дворцовые покои по всему миру.