Экономика
29 Января 2018 12:02
Оршанский льнокомбинат участвует в выставке "Intirio 2018" в Бельгии
Белорусский лен - в бельгийском Генте. Престижная выставка предметов декора, интерьера и текстиля "Intirio" открылась во "Flanders Expo". В форуме впервые участвует Оршанский льнокомбинат, который в Беларуси на бельгийском ткацком оборудовании производит постельное белье. Наши специалисты представят лучшие образцы продукции комбината и проведут переговоры.
Бельгия традиционно ассоциируется с текстилем самого высокого качества. Ковры бельгийских мастеров украшают дворцовые покои по всему миру.
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