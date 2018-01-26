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Оршанский льнокомбинат участвует в выставке "Intirio 2018" в Бельгии
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29 Января 2018 12:02

Оршанский льнокомбинат участвует в выставке "Intirio 2018" в Бельгии

Белорусский лен - в бельгийском Генте. Престижная выставка предметов декора, интерьера и текстиля "Intirio" открылась во "Flanders Expo". В форуме впервые участвует Оршанский льнокомбинат, который в Беларуси на бельгийском ткацком оборудовании производит постельное белье. Наши специалисты представят лучшие образцы продукции комбината и проведут переговоры.

Бельгия традиционно ассоциируется с текстилем самого высокого качества. Ковры бельгийских мастеров украшают дворцовые покои по всему миру.

  

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