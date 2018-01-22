Об экономике начистоту. Итоги 2017 года и перспективы

21 Января 2018 21:07

Белорусская экономика должна в этом году радовать, обещают в правительстве. Планка на 2018-й - три с половиной процента роста ВВП. Большие надежды на внешний спрос и прибыльную работу реального сектора. Правительство ждет динамики за счет работы нефтехимии и продажи легковых авто, а также других модернизированных производств. В приоритете рост зарплат, повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции, а также новые рабочие места. И здесь особые надежды на малый бизнес. Для него - либеральный пакет с льготами, сокращением проверок и административных процедур.

Напомним, в прошлом году ВВП Беларуси увеличился на 2,4%. Это выше, чем ожидалось (в прогнозе был записан рост на 1,7%). В общую копилку вкладывали все. Промышленность - рост на 6%, инвестиции - более чем на 5%, а сельхозпроизводство и розничный товарооборот - плюс 4. В прошлом году была и рекордно низкая инфляция - свыше 4,5%. А на этот год запланирован рост цен не более чем на 6%. Об этом глава Минэкономики Владимир Зиновский рассказал в эксклюзивном интервью "Главному эфиру".

А пока поговорим об экономике через призму внешней политики.