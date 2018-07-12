На Брест обрушились сильные ливни и град

12 Июля 2018

Брест сегодня оказался в воде. Сильные ливни и град обрушились на областной центр. За день выпало 54 миллиметра осадков. Видимость на дорогах ухудшилась. Водители не просто снижали скорость, но и останавливались на обочинах. Ливневки не справлялись с таким количеством воды. Непросто приходилось и пешеходам. Они вынуждены были передвигаться по колено в воде. Завтра во второй половине дня по западу Беларуси из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности. Местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем в отдельных районах страны возможен град.

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