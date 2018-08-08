Минская область держит высокий темп уборочной

Ежедневно обрабатывается около 5 % площадей, свыше 75 уже убрано.

Намолочено почти миллион 55 тысяч тонн. Южные районы - в лидерах.

На первом месте по намолотам Слуцкий. Его вклад в общий каравай - 109 тысяч тонн. Затем идут хлеборобы из Несвижского - у них почти 100 тысяч. В Копыльском районе намолочено более 80 тысяч тонн зерна.

Самый урожайный по-прежнему Несвиж - около 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров также Дзержинский и Минский районы. Здесь примерно 44 и 42 центнера с гектара соотвественно.