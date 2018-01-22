Минск должен показать пример в формировании отношений между бизнесом и властью

22 Января 2018 18:01

Акцент на новых рабочих местах с учетом цифровой трансформации экономики, а также привлечении инвестиций, в том числе интеллектуальных. Об этом сегодня заявили в ратуше, где прошла встреча мэра Андрея Шорца с представителями столичного бизнеса. Как отметили ее участники, роль предпринимательства в экономике столицы большая - это 38 % налоговых отчислений в бюджет города. При этом цифра растет. Сам же Андрей Шорец стал почетным членом Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Этой структуре исполнилось 20 лет.

Отметим, в феврале в столице пройдет неделя предпринимательства. Среди мероприятий - круглые столы с международными экспертами, мастер-классы бизнесменов в столичных школах и вузах.