28 Января 2018 21:10

Создавать вакансии (а их, к слову, в этом году должно появиться около 70 тысяч) - это задача не только для новичков, тех, кто в бизнесе лишь на старте. Расширять действующие производства и набирать персонал - такой вариант занятости с повестки также не снимали. Но расширяться нужно не в буквальном смысле. Ведь многие промышленные гиганты и без того работают в условиях, когда на них висят лишние квадратные метры.

Взять хотя бы столицу, где каждый третий квадратный метр в ранге промышленной территории. А многим таких площадей совершенно не нужно. Более того, немало примеров, когда производитель сам готов отказаться от незадействованных площадок. Вот только сделать это совсем непросто.

Кстати, многие экономисты говорят: лишние площади - одна из главных причин неэффективности белорусских предприятий. А цифры, к слову, красноречивые: загруженность производств в лучшем случае доходит до 50 %. То есть они более чем наполовину простаивают.

Мы попытались выяснить, как реальный сектор конкурирует в таких "просторных" условиях? И что предлагают городские власти тем, кто хочет уплотниться?

Ольга Анищенко узнавала, как в Минске продать ненужный недвижимый актив, чтобы быть успешным и эффективным собственником.

Сегодня на всю страну почти полтысячи площадок в поисках нового хозяина. Как правило, экс-производства, где уже давно ни души. Запятнана и столичная репутация. Минские промышленные гиганты годами пытаются продать то, что съедает их и без того невысокую прибыль.

Эти здания забыты только с виду. Де-юре площадки за столичной мебельной фабрикой. И рады бы избавиться, вот только спрос на нуле. Отдадут хозяину, который построит солидный деловой или торговый комплекс. Но нынешний хозяин готов спорить: пусть бы город продал землю под жилье. Забрали бы немедля! Мы решили разобраться, почему многие годы мегаполис не может избавиться от таких неприглядных фасадов в ущерб и облику города, и реальному сектору экономики?

Вот он, нынешний хозяин Михаил Лазюк. Один из немногих, кто готов открыто говорить о балласте пустующей недвижимости.

У фабрики из четырех столичных филиалов в работе только два. Остальное наследство некогда процветающего производства надеются продать с аукциона. Вот только купить отнюдь не новостройки желающих, увы, не найти.

Для любой компании лишние площади - тяжелое налоговое бремя. Тем более в столице, где ставки сбора на недвижимость и аренды земли высоки. Минск, кстати, пошел на снижение, опустив коэффициенты для обрабатывающих производств едва ли не вдвое. Минскдрев вот-вот начнет экономить: 300 тысяч рублей ежегодно. Однако руководство уверено: проблемы это не решит. Не найдут покупателя - вряд ли выстоят.

Похоже, недвижимый актив как последняя соломинка. Но как продать, если площадка с обременением, здания непрезентабельны, а цена вовсе не красная? Ведь сегодня рынок и без того не активен, говорят в Госкомимуществе. С молотка не уходит и то, что готовы отдать за бесценок: три сотни объектов по стране продавали всего-то за одну базовую. Безуспешно. Собственникам предлагают быть более гибкими: если рынок просит дисконта, снижайте цену!

Где искать решение? Обсуждаем в городской мэрии. Может, снизить арендные ставки? Это вряд ли, уверены чиновники. Равно дыре в бюджете города! Передать все лишнее для предприятий в коммунальную собственность? Перспектива также сомнительна. Все равно что долги из одного кармана переложить в другой.

Да и стоят бывшие производства порой уж слишком много, говорят городские власти. Вроде и методики оценки верны. Но какой новый хозяин захочет дорогой объект с недешевой перспективой сноса? Впрочем, эксперты рынка уверяют: сегодня продается все. Вопрос цены. В условиях Беларуси еще и времени.

Но чтобы продать, важно подготовить! Инвестор ведь тот же покупатель. Ему бы преподнести товар в лучшем виде. И предложить не то, что есть, а то, что нужно. Изучайте спрос, советуют консультанты, это работает.

Кстати, лофты для города - модная тема. Бывшие производства отдают под жилье, сохраняя в интерьере промышленные акценты. Минский пилот пока дорабатывают. Но известно наверняка: квартирантов хотят запустить на ныне пустующие площадки "Горизонта".

Однако случаев, когда на месте производств появлялись жилые кварталы в чистом виде, проектировщики не вспомнили. Говорят, даже не стоит рассчитывать, что столица массово пойдет на продажу пустующих площадок застройщикам жилья. Генплан города предусматривает сокращение общей площади производств, но эта цифра скорее символична.

Павел Лучинович, главный архитектор Минска:

"Городские власти никогда не ставили задачу по выводу полностью производственных территорий. И могу сказать, что практически все производства на существующей территории сохранятся. Мы даже резервируем новые территории, которые перспективно город будет развивать, и они войдут в черту города. Мы резервируем для создания новых производств, в основном это район аэродрома Липки, конечно, бывший Тростенец".

Ресурс города - 50 промышленных площадок сверх того, что столица уже имеет. Cтавка даже на небольшой бизнес. Главное - равномерно по городу, чтобы минчанам не приходилось ежедневно кочевать к станку в другие районы столицы.

Инвестору даже максимально расширяют функционал застройки. Офисы, торговля, развлечения, жилье – нет строгих рамок, лишь бы не простаивало! Готовы даже обсуждать новые меры поддержки покупателей. Снижать самые чувствительные налоги – на землю и недвижимость - в первые годы после успешного запуска новых проектов. Идей много! Дело за скорыми решениями для быстрого эффекта.