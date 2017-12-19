Интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем

17 Декабря 2017 21:12

Из всей экспортной корзины Беларуси треть - это как раз наше молоко и мясо. Их уже распробовали и на далеких рынках. На этой неделе стало известно, что мы первые в СНГ и 13-е в мире, кто аккредитован на поставку говядины на рынок Китая. Сумма выручки от экспорта нашей продукции в КНР в следующем году вырастет в 10 раз. Об этом накануне нам рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц после возвращения из КНР, где подписан ряд двухсторонних соглашений (видео).