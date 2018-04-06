Интервью с генеральным директором агрокомбината "Ждановичи"

4 Апреля 2018 21:03

От глобальных вызовов продовольственной безопасности до локальных задач, которые прямо сейчас в полях решают аграрии. Кадры, технологии, научный подход и экспортные перспективы. Как каждому хозяйству найти собственную формулу успеха? На эти темы рассуждаем с известным специалистом сферы белорусского АПК Григорием Чуйко (видео).

Он видит будущее за технологиями и делает ставку на многопрофильность. Григорий Чуйко - генеральный директор агрокомбината "Ждановичи". Почти четверть века работает на земле. Убежден, белорусское сельское хозяйство способно побить рекорды по экспорту продукции и удивить мир новой оригинальной продукцией. Его называют экспертом высоких урожаев, а сам он считает себя технологом, экономистом и менеджером в одном лице. Перенял у своих предшественников богатый опыт управления сельским хозяйством и внедрил собственные принципы ведения дел. Без малого 20 лет руководит агрокомбинатом, прибыль которому приносят овощи, розы, экологически чистое мясо, молоко, зерновые культуры, яблоневые сады и еще ряд направлений. А начинали - с теплиц.