Франция намерена активнее сотрудничать с Беларусью в сельском хозяйстве, промышленности, культуре, образовании и туризме

Об этом сегодня заявил председатель группы дружбы "Франция - Беларусь" Национального собрания Франции Кристоф Лежен по итогам переговоров с Председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Уже сегодня разрабатываются проекты по созданию совместных предприятий перерабатывающей промышленности, автомобилестроения, туризма.

Кристоф Лежен, председатель группы дружбы "Франция - Беларусь" Национального собрания Франции:

"Кроме промышленности и сельского хозяйства мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества в туристической сфере, а также образовании. Нам очень важно, чтобы белорусские учащиеся изучали французский язык, а французские студенты могли приехать в Беларусь и тоже учиться".

Делегация Национального собрания Франции посетит Палату представителей, запланированы встречи с представителями Министерства иностранных дел, администрацией Парка высоких технологий, руководством Брестского облисполкома. Гости из Франции побывают и на белорусских предприятиях.