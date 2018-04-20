Экспортный форум "Беларусь молочная" завершился сегодня в Минске

20 Апреля 2018 21:07

Ситуация с производством наших продуктов питания, их качеством и поставками, в том числе, на российский рынок, обсуждалась на этой неделе и на экспортном форуме "Беларусь молочная", он завершился сегодня. Минск в четвертый раз стал главной переговорной площадкой крупных игроков молочного рынка из Беларуси, России, Франции, Швейцарии. Рекордное количество участников, рекордное количество вопросов. В этом году в нашей стране планируют произвести более 7,5 миллионов тонн молока, поэтому ожидаемо одной из главных тем форума стал поиск новых рынков сбыта. Подробности - у Вероники Бута.

Акцент в этом году организаторы форума решили сделать на поиске новых рынков сбыта и на вопросах качества. Говорили и о том, что белорусские молочные предприятия в перспективе объединят в несколько крупных профильных компаний, чтобы выдерживать растущую конкуренцию на мировом рынке. Пока это получается.

Беларусь сегодня входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочки. По сливочному маслу - мы третьи. По сырам - четвертые. По сухому молоку - в десятке лучших. Не хуже, кстати, продаем и говядину. Ежегодно за рубеж идет более 135 тысяч тонн охлажденного мяса.

В этом году в нашей стране планируют произвести свыше семи с половиной миллионов тонн молока - цифра постоянно растет, именно поэтому одной из главных тем форума стал поиск ответа - кому продавать? Особенно на фоне ситуации с Россией. К белорусско-российскому молочному вопросу возвращались не раз, его, так или иначе, поднимали и со сцены форума, и в его кулуарах.

Уже в четвертый раз экспортный форум собрал в Минске крупных игроков молочного рынка из Беларуси, России, Европейского союза и стран Азии. Более 300 человек из 15 стран мира - и у каждого свое видение развития молочного рынка. Но каждый из них уверен, санкции и ограничения - не метод решения вопросов. Они лишь наносят ущерб экономикам всех стран - участниц конфликта.

Холдинг Eurasian Foods Corporation - одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Центральной Азии. Признанный мировой лидер. Еще с советских времен закупает у нас сухое молоко и сливочное масло. В Беларуси, как в надежном партнере, за эти годы не усомнился.

Именно в Казахстан в начале года видим резкий рост продаж - в два с половиной раза. В экспортную копилку за два месяца отправили более 12 миллионов долларов. Правда, в перевес этим впечатляющим результатам - другие. 90 % молочки, притом, что цифра по итогам года сократилась, по-прежнему идет в Россию. Закрытие рынка для страны, хотя эксперты пока такого сценария не предполагают, может стать критичным.

На проблему диверсификации экспорта постоянно обращает внимание Президент. Звучала эта тема и на отчете правительства. Александр Лукашенко заметил, до сих пор решения нет, хотя это вопрос нашей экономической безопасности. И поставил задачу: расширять географию, укреплять там свое присутствие, но с российского рынка не уходить.

Вероника Агуэра, исполнительный директор аналитического агентства, Франция: "У Беларуси огромный потенциал на молочном рынке. Вы четвертый в мире экспортер сыра. И ваша страна начинает проявлять активность на зарубежных рынках. Это радует".

Беларуси следует снижать зависимость от российских потребителей молочной продукции, убеждены и эксперты форума. И советуют больше внимания нужно обратить на Азию и Африку. Интересен и арабский мир.

Или, скажем, Япония. Сегодня это импортер сыров номер один в мире. Китай таковым может стать уже завтра. Вместо 15 тысяч тонн через несколько лет начнут закупать 75 - данные французского исследования. Беларусь не должна упустить шанс в этих регионах. Около 50 наших молочных предприятий уже получили зеленый свет на продажи своей продукции в Поднебесной. Беларусь первой из стран СНГ начала поставки говядины. На этой неделе обсуждали возможность открыть рынок для мяса птицы.

Сейчас наши продукты, не только молочные, покупают компании из 70 стран мира. И если к качеству у них, кроме России, претензий нет, то многие партнеры, в том числе и на прошедшем форуме, поднимали вопрос конкурентной цены. Не все готовы переплачивать за качество; гибкости и лояльности белорусских производственников - призывают активнее предлагать линейку новых товаров; и указывают на пробелы в маркетинге - рынок сегодня требует более агрессивной рекламы и активного продвижения брендов.