"Экономика дня"

Центробанк России резко повысил курсы доллара и евро после новостей о новых антироссийских санкциях США.

Официальный курс доллара на 10 августа составил 66 рублей 29 копеек.

Таким образом, американская валюта официально выросла сразу на 2 рубля 69 копеек. Курс евро увеличился на 3 рубля - 76 рублей 83 копеек. Отметим, что сегодня утром доллар на Московской бирже впервые с ноября 2016 перевалил за отметку в 66 рублей. Евро же впервые с апреля стал стоить дороже 77 рублей. Позднее рубль смог немного оторваться от этих минимумов. Падение рубля происходит второй день подряд на фоне дешевеющей нефти, а также новостей о новых санкциях США.

Доллар и российский рубль на торгах 7 августа подешевели, евро подорожал, дешевеет российский и в Минске. Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль России потерял сразу 5 копеек. 3,0962 за 100 российских - официальный курс на завтра. Доллар и евро подорожали. На завтра Нацбанк установил такие курсы. Доллар США - 2,0446, евро - 2,3707.

Уже год население остается чистым продавцом наличной валюты

Тем временем вот уже год население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, показывает статистика Нацбанка.

За 7 месяцев текущего года белорусы сдали 1,204 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год - 2,2 млрд долларов, в 2016 - 2,4 млрд. Таким образом в общей сложности за 2 с половиной последних года население принесло в обменники более 5,5 миллиарда долларов.

Эксперты поясняют, граждане меняют наличные, а также снимают накопленные депозиты, стремясь сохранить прежний уровень потребления при отстающих доходах. Прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.

Биткоин продолжил падение

Накануне цена криптовалюты опустилась ниже 6 с половиной тысяч долларов. И прогноз неблагоприятный. В среднем в сутки биткоин теряет 3 %. Капитализация рынка криптовалют составляет около 220 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно половина всего объема. Падение объясняют задержкой запуска биржевого криптофонда в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США должна была решить вопрос к 10 августа, однако накануне объявила, что решение отложено до 30 сентября. Это вызвало массовую распродажу на рынке криптовалют.

Итоги второго квартала на рынке недвижимости: в большинстве городов вновь начали дешеветь квартиры

Однако динамика была очень разной. Например, в Витебске и Гродно спрос упал сразу на 15-16 %, в Бресте - на 9 %. В Могилеве остался на прошлогоднем уровне. И лишь в Гомеле зафиксирован резкий рост - квартир купили на 36 % больше. Эксперты говорят, что в Гомеле долгое время продавалось очень мало квартир, даже когда начали резко дешеветь кредиты. Накопился отложенный спрос, который в конечном счете выстрелил.

Из областных городов и городов-стотысячников цена квадратного метра по итогам 2 квартала выросла только в Гомеле (+1,8 %), что вполне ожидаемо, учитывая резкий рост спроса. Из других городов положительная динамика цен отмечена в Мозыре (+4,6 %), Лиде (+2,7 %), Новополоцке (+0,2 %) и Полоцке (+5,4 %). Во всех остальных городах произошло снижение стоимости квартир.