Экономика дня

12 Апреля 2018 21:21

За новостями бирж последние дни следят не только финансисты, но и те, кто совершенно не разбирается в экономике. Продолжает ли дешеветь российский рубль? В связи с этим естественно возникает масса вопросов: в какой валюте хранить сбережения, насколько реальна очередная волна кризиса у наших восточных соседей. Напомним, эксперты связали падение российского рубля с новым пакетом санкций против России. Последние новости нам расскажет Андрей Лаптенок в "Экономике дня".

Нефть закрепилась выше $72 за баррель

Накануне нефть росла в цене, невзирая на данные о значительном повышении запасов нефти в США и росте нефтедобычи. Аналитики объясняют это опасениями, которые связаны с неспокойной ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, вчера вечером стоимость марки Brent на лондонской бирже превысила 73 доллара (73,09). Это новое максимальное значение с декабря 2014 года. По данным на сегодня, один баррель Brent немного снизился в цене и стоит 72 доллара и 12 центов ($72,12).

Эксперты: нефть поможет российской валюте отыграться

Часть наблюдателей полагает, что информация о росте цен на нефть только поможет российской валюте отыграть потерянные позиции. Напомню, рубль начал резко падать к доллару и евро из-за ввода новых санкций США в пятницу, 6 апреля. За считанные дни российская валюта подешевела от 57 до 65 рублей за доллар и 71 до 80 рублей за евро.

Доллар и евро на торгах 12 апреля в Минске подешевели, российский рубль подорожал

Рынок среагировал. Доллар и евро на торгах 12 апреля в Минске подешевели, российский рубль подорожал. Итоги на экранах: доллар - 2 рубля 4 копейки (2,047), евро - 2 рубля 52 копейки (2,5289). Российский рубль подорожал - 3 рубля 30 копеек (Br3,3012) белорусского за 100 рублей российских.

В Беларуси отменили ограничения по целевой покупке инвалюты

Накануне вступило в действие постановление Нацбанка № 538 "О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля". Документ отменил ранее действовавшие для предприятий и ипэшников ограничения по целевой покупке иностранной валюты. Теперь они могут покупать инвалюту по необходимости. Сроки ее использования не устанавливаются.

Торговый дом по реализации белорусской продукции может быть открыт на Сахалине

Торговый дом по реализации белорусской продукции может быть открыт на Сахалине. Перспективы его создания рассмотрели в Южно-Сахалинске на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Сахалинской области, в котором приняла участие белорусская делегация во главе с Министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем. Обсудили также вопросы увеличения объемов поставок продовольственной продукции на Сахалин и организацию прямого взаимодействия с белорусскими поставщиками.

В исследовании Роскачества сметана белорусских производителей удостоилась наивысшей оценки

Еще одна приятная новость для отечественных производителей. Роскачество провело исследование сметаны от 50 популярных в России брендов и выяснило, чью продукцию покупать не стоит. К слову, с рейтингом можно ознакомиться на сайте организации. Эксперты подчеркивают, что из всех исследований молочной продукции это стало "самым позитивным". Так, сметана 42 брендов признана безопасной и отвечающей стандартам, 36 из них эксперты признали товаром повышенного качества. Самой высшей оценки в рейтинге Роскачества удостоились сразу две белорусские торговые марки: "Брест-Литовск" и торговая марка "Милава" Минского молочного завода № 1.

Эксперт: на рынке труда низкий уровень конкуренции среди соискателей

Рынок труда за первый квартал 2018 года отметился некоторым оживлением. Наряду с этим эксперты отмечают абсолютно новый тренд - чрезвычайно низкий уровень конкуренции среди соискателей.

На одну вакансию приходится около 3 резюме. Это очень низкий показатель. Это будет говорить о том, что тренд 2018 года - это повышение конкуренции среди нанимателей за привлечение наиболее интересных кандидатов на рынке труда.