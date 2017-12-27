26 Декабря 2017 21:16

С 1 января в Беларуси вырастет базовая величина. Постановление Совмина было подписано накануне. Подробнее об этом прямо сейчас, надеюсь, расскажет "Экономика дня". Я передаю слово моему коллеге Андрею Лаптенку.

Базовая величина

С 1 января в Беларуси базовая величина составит 24,5 руб.

Правительство утвердило накануне новое значение базовой - 24 с половиной рубля. Напомню, что последний раз базовая величина менялась 1 января 2017 года. Тогда она выросла на 2 рубля - с 21 до 23. И уже с 1 января плюс полтора рубля. От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов и других выплат.

Реконструкция без ограничений

Ограничения на реконструкцию домов под снос снимут в Беларуси

Ограничения на реконструкцию домов под снос снимут в Беларуси. Такую норму закрепляет подписанный сегодня Президентом указ "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков". Так, например, до принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома, увеличив их площадь. Кроме того, смогут возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.

Готовы к большему

Эксперт: покупатели готовы к приобретению более просторного и комфортного жилья

По данным аналитиков, наблюдавшаяся в течение всего 2017 года экономическая стабильность и удешевление кредитов привели к тому, что по сравнению с декабрем 2016 цены в среднем выросли от 2 % до 13 %. Эксперты отмечают, покупатели перестали себя ограничивать только минимальными требованиями к жилью и начали рассматривать возможности улучшения жилищных условий и даже приобретение более просторного и комфортного жилья.

Высокая волатильность

На торгах вторника биткоин подорожал более чем на 10 % после падения ниже отметки в $12 000 на прошлой неделе

На торгах вторника биткоин подорожал более чем на 10 % после падения ниже отметки в $12.000 на прошлой неделе. На сегодня актуальный курс чуть выше 15 тысяч долларов ($15033). С начала года криптовалюта выросла примерно в 20 раз, с менее $1.000 до отметки выше $20.000, которая была зафиксирована 17 декабря. Однако с тех пор курс биткоина сильно снизился. Инвесторы и аналитики считают, что снижение курса биткоина — естественная коррекция после уверенного роста цен, в то время как регуляторы рынка и центробанки считают криптовалюты рисковым активом.

Нулевая перспектива

Morgan Stanley: стоимость биткоина может упасть до нуля, если криптовалюта не начнет использоваться в качестве платежного средства

Стоимость биткоина может упасть до нуля, если криптовалюта не начнет использоваться в качестве платежного средства, полагают аналитики банка Morgan Stanley.

"Если никто не будет принимать биткоины для осуществления платежей, тогда их стоимость будет равняться нулю", - считает аналитик банка Джеймс Фосетта, на которого ссылается издание Business Insider.

"В настоящее время, по данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших интернет-магазинов мира биткоины принимают только 3. Эксперты также отмечают низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневно на мировом валютном рынке проходят операции на 5 с половиной триллионов долларов ($5,4 трлн), тогда как ежедневный объем торгов криптовалютой составляет только 3 миллиарда долларов".