Экономика дня

12 Октября 2017 21:23

Беларусь и Азербайджан закрепили всестороннее сотрудничество на парламентском уровне. Стороны подписали совместное заявление способствовать расширению и углублению взаимодействия республик в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и иных областях, представляющих взаимный интерес.

Об экономике взаимоотношений Беларуси и Азербайджана и других деловых событиях этого дня узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка.

Сегодня делегация Азербайджана посетила и правительство. Страны ставят новые ориентиры в торговле и по совместным проектам.

На переговорах в Минске обозначены новые ориентиры двустороннего сотрудничества

За 7 месяцев Беларусь и Азербайджан наторговали почти на 80 миллионов долларов. К сожалению, наш экспорт из этой суммы - лишь 8 миллионов. Остальное - импорт из Азербайджана - это орехи, фрукты, овощи, оливковое масло. В этом году в Минске открыли Торговый дом Азербайджана. Самый успешный проект совместной кооперации – Гянджинский автомобильный завод. Там уже выпущено уже около 10 тысяч тракторов марки BELARUS и почти 4 тысячи грузовых автомобилей. На переговорах говорили о том, что Минск и Баку готовы совместно выходить на рынки третьих стран, в частности, Ирана и Турции.

Государственный комитет по стандартизации в канун юбилея подводит итоги работы

Госстандарту Беларуси 25 лет. А 4 октября в мировом деловом календаре отмечается Всемирный день стандартизации. Белорусские специалисты в области технического нормирования и стандартизации являются новаторами во многих вопросах в СНГ и ЕАЭС, а также высоко ценятся зарубежными коллегами. Напомним, осенью 2015 года Генеральная ассамблея Международной электротехнической комиссии прошла в Минске.

МВФ предупредил о новом финансовом кризисе

МВФ предупредил о новом финансовом кризисе. Эксперты фонда утверждают, что хорошие времена, которые переживает мировая экономика, маскируют долгосрочные риски - в частности, суммарное долговое бремя стран G20 в размере 135 триллионов долларов. По прогнозам, в ближайшие несколько лет цены на акции упадут на 15 процентов, внутренние цены - на 9, а глобальный ВВП сократится почти на два процента. При этом грядущий кризис будет втрое слабее того, который мир пережил в 2008 году. Однако в МВФ отмечают, что он все равно будет широким и ощутимым.

На торгах валютно-фондовой биржи белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Сегодня в Минске на торгах валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару, ослаб к евро и российскому рублю

Официальный курс доллара на завтра 1,9677. Евро, наоборот, в зеленом поле 2,3325 на завтра. И рубль России окреп по итогам торгов - 3,4121 за 100 российских на завтра по Нацбанку.