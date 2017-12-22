"Экономика дня"

21 Декабря 2017 21:14

В Беларуси усилен контроль за ценообразованием в преддверии новогодних праздников. Ежедневно проводится мониторинг уровня предоставляемых скидок по акциям, правильности формирования ценников на товары. Анализ стоимости продуктов, закупаемых к праздничному столу, показывает, что цены сохраняются на уровне прошлого года, а по некоторым позициям наблюдается их снижение.

С обзором экономических новостей в студии наш обозреватель Сергей Воляк.

Лучше прогноза

С начала года инфляция составила в целом 104,4 %

Итак, даже предпраздничный ажиотаж пока не качнул цены.

По данным за январь-ноябрь, индекс потребительских цен значительно ниже даже параметров прогноза. Очевидно, что будет установлен исторический минимальный рекорд.

С начала года инфляция составила в целом 104,4 %, по продовольственным товарам - 103,4 %, по непродовольственным - 102,8 %.

Колебания розничных цен в разных магазинах связаны с поставками товаров от разных поставщиков и импортеров, уровень отпускных цен у которых зависит от стоимости сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов, сорта и вида продукции, страны происхождения, поясняют в Белстате.



Квартиры нарасхват

Эксперт: в сравнении с ноябрем 2016 года сейчас спрос выше на 30 %

А вот повышенный спрос на квартиры, который мы наблюдали последние месяцы, в ноябре получил продолжение. В сравнении с ноябрем 2016 сейчас спрос выше на 30 %. И хотя год еще не закончился, эксперты с уверенностью говорят, что 2017 станет самым результативным в истории столичного рынка жилья.

Крупнейшая в истории

Конгресс США большинством голосов одобрил законопроект о налоговой реформе

Конгресс США большинством голосов одобрил законопроект о налоговой реформе. Теперь документ направлен на подпись президенту США Трампу. Закон предусматривает бессрочное снижение корпоративного налога с 35 до 20 %, а в будущем зарубежную прибыль американских компаний предполагается практически полностью освободить от налогов. Большую часть американцев с разными уровнями дохода ждут незначительные налоговые послабления до 2026 года. Это самая радикальная реформа такого рода в стране за 35 лет. Она была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Полный Brexit

Великобритания окончательно покинет Евросоюз до конца 2020 года

Великобритания окончательно покинет Евросоюз до конца 2020 года, сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. В течение переходного периода Великобритания сохранит место в ряде институтов ЕС и будет иметь право участия в "некоторых совещаниях" без права голоса. Кроме того, Великобритания все время переходного периода будет оставаться в общей экономической системе ЕС. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, что ее страна заплатит Евросоюзу более 40 миллиардов фунтов после Brexit. Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.

Как все

Суд Евросоюза признал Uber транспортной компанией

Суд Евросоюза признал Uber транспортной компанией. Теперь сервис обязан исполнять законодательство, разработанное для перевозчиков, во всех странах ЕС. Судебные претензии к Uber выдвинули таксисты Барселоны, обвинившие сервис в работе без лицензии на оказание транспортных услуг. Сейчас работа компании должна регулироваться так же, как регулируется бизнес транспортных компаний даже в том случае, когда водители сервиса не являются профессиональными водителями и перевозят пассажиров на собственных автомобилях. Решение суда ЕС обжалованию не подлежит.

Валютный рынок

На торгах 21 декабря рубль окреп ко всем валютам корзины

И в завершении коротко о ситуации на валютном рынке.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль окреп ко всем валютам корзины. Доллар 2,0023 на завтра. Евро - 2,379. И российский также в красном 3,4183 за 100 по Нацбанку на завтра.