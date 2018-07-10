Экономика дня

ЭКОЛОГИЮ ПРОФИНАНСИРУЮТ

Развитие зеленой экономики в Беларуси поддержат средствами "Восточно-Европейского партнерства"

Международный донорский фонд "И-Файв-Пи" (Е5P), работающий в регионе "Восточного партнерства", сегодня официально начал работу в нашей стране. Проекты фонда будут поддержаны кредитами Европейского банка реконструкции и развития. Сегодня анонсировали старт проекта, который поможет улучшить стандарты управления в коммунальном секторе. Первый грант на два миллиона евро потратят на строительство полигона твердых бытовых отходов в Пуховичском районе. Созданное предприятие по переработке мусора станет первым в Беларуси, которое будет полностью отвечать европейским экостандартам, поскольку будет спроектировано, построено и пущено в эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС о полигонах.

Участником фонда Беларусь стала в прошлом году. Это открыло доступ к грантовой поддержке для инвестпроектов в энергоэффективности и зеленой экономике. По информации Минэкономики, фонд E5P в общей сумме может вложить около 17 млн евро грантовых средств в зеленые проекты Беларуси.





В ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ!

Китай пообещал кредиты объемом 20 млрд долларов странам Ближнего Востока в рамках инициативы "Один пояс и один путь"

Китай пообещал кредиты объемом 20 миллиардов долларов и еще около 106 миллионов долларов в виде финансовой помощи странам Ближнего Востока в рамках модели, которую официальный Пекин назвал "нефть и газ +", направленной на ускорение роста экономики региона. Китай в последние годы стал уделять больше внимания Ближнему Востоку, так как арабские страны играют важную роль в политике "Один пояс и один путь", предусматривающей создание надежных торговых маршрутов из Китая в Центральную и Юго-Восточную Азию. Еще одно направление нового Шелкового пути - Евразийский сухопутный мост, в инфраструктурные проекты которого включена и Беларусь.

НАЖАЛОВАЛИСЬ

Швейцария стала восьмой страной, обратившейся в ВТО по поводу введенных США пошлин на ввоз стали и алюминия

Министерство экономики Швейцарии объявило о подаче жалобы во Всемирную торговую организацию из-за введенных США пошлин на ввоз стали и алюминия. Швейцария стала восьмой страной, обратившейся в ВТО по этому поводу. Согласно принятой процедуре, у Вашингтона есть 60 дней для урегулирования спора. Швейцария уже имеет опыт обращения в ВТО по поводу американских пошлин на сталь. В 2003 году Бразилия, Китай, ЕС, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария выиграли спор, и ВТО признала неправомерность введения пошлин США.

САМАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

JP Morgan: японская иена становится самой дешевой и наиболее привлекательной валютой

Японская иена, по мнению аналитиков, сегодня становится самой дешевой и наиболее привлекательной валютой. Аналитики JP Morgan на основании анализа пяти последних глобальных рецессий сделали вывод, что при наступлении очередного кризиса в качестве наилучшего средства для хеджирования можно использовать 4 валюты, среди которых японские иены, швейцарские франки, сингапурские доллары и доллары США. При этом в первую очередь стоит избавиться от валют развивающихся стран, которые особенно подвержены падению и обесцениваются в среднем на 17 % в течение двух лет с начала кризиса, полагают в JP Morgan.

НОВОСТИ БВФБ

На торгах в Минске доллар и евро уступили белорусскому рублю

Впрочем, биржи пока не согласны. На торгах в Минске доллар США в паре с евро снижался. Курс американской валюты на завтра 1,9734. Значение евро 2,3158. Российский рубль отыгрывал позиции и чуть укрепился - 3,1589 белорусского за 100 рублей России.