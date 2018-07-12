Более 70 белорусских компаний станут гостями международной выставки товаров и услуг в Шанхае

В Шанхае готовятся к крупнейшей международной выставке товаров и услуг. Более 70 белорусских компаний станут гостями форума в ноябре. Это будет первый опыт участия Минска в такой масштабной экспозиции. К тому же она пройдет в крупнейшем в мире выставочном комплексе.

Концепция национального павильона уже разработана. Наша страна представит почти весь экспортный потенциал - от продовольствия до тяжелой промышленной артиллерии. Пройдут презентации туристических, образовательных и логистических возможностей Беларуси. Особое внимание - к индустриальному парку "Великий камень".

Организаторы уверены: национальный павильон в Шанхае станет самым коротким путем к заключению новых контрактов. А также примером для дипломатов других стран по приглашению белорусского бизнеса к участию в масштабных выставочных событиях.