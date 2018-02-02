Белорусская столица решила поддержать малый бизнес

3 Февраля 2018 21:08

Городские власти готовы даром отдать предпринимателям десятки помещений под развитие. Единственное принципиальное условие - новый арендатор должен обеспечить работой еще несколько человек. Так город решил взаимовыгодно сотрудничать с бизнесом. С одной стороны, вовлекать в хозоборот пустующие площадки, а с другой - содействовать созданию новых рабочих мест. Чиновники отмечают, что интерес белорусов к такой недвижимости вырос, особенно на фоне либерализации условий ведения своего дела.

Наша съемочная группа отправилась по нескольким столичным адресам, чтобы узнать, какие помещения можно арендовать бесплатно, какой бизнес позволят развивать на предложенных площадках.

Репортаж Ольги Анищенко.

Сегодня в столице предприниматель может развернуться. Город предлагает площадки от 40 до 300 квадратов. Как правило, жилфонд. Первый или цокольный этаж, много подвальных помещений. Одним предстоит серьезный ремонт, другим вполне хватит косметических правок.

Помещение явно было в хороших руках. Плюс все коммуникации. Разве что свет в отсутствии хозяина отключают - для города накладно. А в целом, что называется, заезжай и работай!

Здесь, на столичной улице Брилевской, 170 квадратов полезной площади, говорят в Минскгоримуществе. Но это скорее минус: бизнес все чаще просит более компактных площадок!

Зато профиль бизнеса - самый широкий. На большинстве площадок можно торговать, оказывать бытовые услуги, к примеру, открыть парикмахерскую или фотосалон, основать агентство недвижимости или турфирму.

Площадок под малый бизнес только в столице более 70. Претендовать может буквально каждый. Достаточно обратиться к хозяину. А поскольку собственность коммунальная, то зачастую это будет ЖРЭО района или местная администрация.

От заявителя попросят бизнес-план. Фактически - расчет затрат, которые он понесет на ремонт, закупку оборудования или оргтехники. Т.е. срок окупаемости затрат равен сроку бесплатной аренды помещения. Если расчет покажет, что предприниматель уложится в три года, значит, и аренда для него будет бесплатной именно на это время. Однако важно гарантировать городу: бизнес предполагает штат сотрудников.

Главное условие - новый хозяин обязуется создать новые рабочие места. И даже если пригласит на работу лишь одного помощника, например, кладовщика, если помещение берет под склад, ему уже не откажут.

Все площадки города собрали в Интернете. Первое впечатление можно составить, заглянув на веб-страничку Мингорисполкома. Оценить район, инфраструктуру, посмотреть особенности и назначение объекта. Кстати, отдадут предпочтение тому, кто первый подаст заявку. Даже если его бизнес-расчет предполагает минимум штатных работников.

Последняя столичная инвентаризация показала: в Минске пустует 190 тысяч квадратных метров недвижимости. Ресурс страны больше многократно. Отдают бесплатно, продают за одну базовую. А вскоре условия реализации объектов и вовсе упростят, отмечают в Госкомимуществе. Проект указа в высокой степени готовности.

А тем временем местная власть уверяет - к диалогу с бизнесом открыты. Подскажут и покажут каждому, кто постучится. Выедут на место, продемонстрируют площадки. К тому же гарантируют: добросовестный арендатор по окончании срока бесплатного пользования помещением сможет дальше работать по минимальным арендным ставкам.