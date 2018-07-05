Александра Саснович впервые вышла в третий круг Уимблдонского турнира

5 Июля 2018
В матче второго круга Александра Саснович обыграла представительницу США Тейлор Таунсенд - 6:0, 6:4.

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