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1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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"Евровидение-2018"
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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
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"Радиус FM"
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"Евровидение-2018"
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"Славянский базар - 2017"
Большое Телевидение
"БТ - 60. Наша история"
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Спорт
Александра Саснович впервые вышла в третий круг Уимблдонского турнира
5 Июля 2018
В матче второго круга Александра Саснович обыграла представительницу США Тейлор Таунсенд - 6:0, 6:4.
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