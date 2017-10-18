Белорусская экономика за 9 месяцев выполнила годовой прогноз по ВВП

17 Октября 2017 21:00

Об этом стало известно на заседании президиума Совмина. Общая ситуация в экономике сохраняется стабильной, почти все ключевые показатели эффективности работы правительства и Нацбанка выполняются. Какие сферы вырвались в лидеры, а где пока не добираем - репортаж Светланы Лукьянюк.

Главным драйвером экономики остается промышленность. Хорошие показатели за полугодие только укрепились, тем самым вложив в общую копилку ВВП. Его рост достиг уже годового показателя – 1,7 %. Ждут дивидендов и от предпринимателей после подписания либерального пакета документов. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВВП - 28%.

Устойчивое развитие Беларуси уже подтверждают и международные аналитики. Агентство Standard & Poor’s повысило наш долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте до уровня B и сохранило стабильный прогноз. Аналитики считают, что белорусская экономика в ближайшие годы будет расти в среднем на 2%. В том числе - из-за улучшения экономических показателей у основных торговых партнеров — России и Евросоюза. И это уже, кстати, дает свои плоды.

Экспорт товаров и услуг прибавил почти на 20%. При этом и за счет роста цен, и за счет объемов. Зарабатывает не только на нефти и калии. Производительность труда также в плюсе более чем на 3%. Радуют и цифры по инфляции – менее 3%. Это, как отметил премьер, лучший показатель за всю историю суверенной Беларуси.

Показатели с плюсом. Рост промышленного производства - 6%. Сельского хозяйства — около двух. Пока не добираем до прогноза 0,5%. Розничный товарооборот плюс 2,4%. Буксуют же по-прежнему строительно-монтажные работы.

Невыбранные деньги по целевым программам правительство готово отдать на другие объекты. Уже готов проект постановления. Особое внимание сегодня и сельскому хозяйству. Главное – убрать урожай без потерь, говорит премьер и отводит сроки.

Главное, чтобы не было новых долгов сельхозпредприятий. Особенно после реструктуризации. Кредиты же для реального сектора становятся более доступными. Ставки по новым - около 12%. А в начале года были не менее 20.

Насколько экономика прибавит за четвертый квартал, пока в правительстве прогнозируют осторожно. Если отстающие подтянутся, то можно рассчитывать на плюс 0,2-0,3%. Это значит, что по году ВВП будет около 2%. Это станет базой для развития в 2018 году, где валовой внутренний продукт запланирован вдвое больше.

Сегодня на президиуме чиновникам из областей напомнили, что от каждого региона к декабрю ждут поквартальные программы развития территорий на будущий год.