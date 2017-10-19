Главная>>Экономика>>Беларусь примет участие в выставке FIHAV на Кубе
Экономика
RSS
Беларусь примет участие в выставке FIHAV на Кубе
Скачать Поделиться

19 Октября 2017 17:02

Беларусь примет участие в выставке FIHAV на Кубе

Беларусь примет участие в международной выставке FIHAV, которая стартует на Кубе 30 октября. Ярмарка в Гаване - крупнейшая в Латинской Америке и в этот раз соберет 75 стран. Как будет представлена белорусская техника, в интервью нашему телеканалу менее часа назад сообщил министр промышленности.

Как раз сейчас в Гаване монтируют белорусский павильон. Он будет выполнен с национальным колоритом.

  

Другие новости

Диалог и партнерство Дыялог і партнёрства 18.10.2017 21:20 / Экономика Диалог и партнерство
Экономика дня 17.10.2017 21:10 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =