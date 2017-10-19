Экономика
19 Октября 2017 17:02
Беларусь примет участие в выставке FIHAV на Кубе
Беларусь примет участие в международной выставке FIHAV, которая стартует на Кубе 30 октября. Ярмарка в Гаване - крупнейшая в Латинской Америке и в этот раз соберет 75 стран. Как будет представлена белорусская техника, в интервью нашему телеканалу менее часа назад сообщил министр промышленности.
Как раз сейчас в Гаване монтируют белорусский павильон. Он будет выполнен с национальным колоритом.
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