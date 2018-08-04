Уборочная кампания в Беларуси не снижает темпов. Помогает аграриям и погода. При соблюдении технологий и жесткой дисциплине, о чем накануне говорил Президент, посещая Витебскую область, есть все основания утверждать: будем с хлебом. Это особенно актуально на фоне поступающей информации о серьезных проблемах в сельскохозяйственном производстве в мире. Аналитики уже прогнозируют рост спроса и цен на продовольствие в ближайшей перспективе. Беларусь по намолоту зерна уверенно приближается к 4-миллионному рубежу.

Только за последние сутки урожайные закрома пополнились более чем на 200 тысяч тонн. На сегодня вес белорусского каравая составляет 3 миллиона 287 тысяч тонн зерна. К миллиону приближается столичный регион. В Брестской области убрано 80% зерновых. Гродненские аграрии намолотили свыше 700 тысяч тонн хлеба - здесь традиционно самая высокая урожайность. Почти вровень идут Гомельская и Витебская области. Могилевский регион набирает темпы и приближается к отметке в 300 тысяч тонн. Средняя урожайность по стране - 28 центнеров с гектара.

На уборку урожая в эти дни брошены все силы. В полях дежурят ремонтные бригады, техника МЧС, на помощь аграриям пришли военные. Но самое главное - на хлебной ниве работают неслучайные люди. Например, только в Могилевской области более 120 семейных экипажей, которые по факту "приросли к земле" - к своей малой родине. Оттого неудивительно, что сегодня они в числе лидеров уборочной.

Андрей Ястребов продолжит. Семейный дуэт Николая и Андрея Дрозд отмечает настоящий юбилей на уборочной. Для отца уже 30-я. 5 лет назад за штурвал комбайна сел и его сын. И вот уже третий год подряд они вместе в тысячниках по намолоту.

Поэтому и остановка в поле разве что для небольшого торжества в честь лидеров. 5 минут на концерт, еще пять на поздравления. И заветная наклейка урожая-2018 "1000 тонн" - на борту. На счету Кировского района таким образом уже 20 тысяч тонн зерна.

Еще одна особенность нынешней уборочной - 130 молодежных экипажей. И это только на востоке страны. В том числе водителей. Игорь Ерашов стал тысячником на отвозке зерна. Вымпел молодого лидера теперь в его кабине.

В поле все 22 комбайна хозяйства, 28 машин на отвозке, плюс 10 - помощь военных. Как результат - собирают зерно не только со своих полей, но и всего района. 1300 тонн в день при урожайности пшеницы - до 75 ц/га.

Глава государства в эти жаркие для аграриев дни по традиции посещает сельхозпредприятия страны. Накануне Президент побывал в Витебской области. Александр Лукашенко потребовал усилить технологическую и кадровую дисциплину во время жатвы.

Кому, как не столичному региону, быть примером. Агрокомбинат "Снов" часто устанавливает рекорды по урожайности, надоям и темпу уборочной. В этом сезоне в СПК сразу три экипажа с личным намолотом в две тысячи тонн зерна. В том числе и потому, что ни на шаг не отступают от технологий.



Уборочная кампания в центральном регионе преодолела экватор. Больше половины всех полей с зерновыми уже убрано. Сейчас техника в полях с утра и до позднего вечера. Собрать весь урожай до последнего зернышка - такая задача поставлена перед аграриями.

И, конечно же, результат всех этих усилий в круглосуточном режиме: большегрузы везут зерно на комбинаты хлебопродуктов страны. На предприятие в Витебске автопоезда делают несколько рейсов в день.

90% принятого урожая с полей северного региона - это продовольственная пшеница с высоким содержанием клейковины, а значит - хлебу быть. И быть вкусным.