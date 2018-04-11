А. Кобяков: За два месяца года продажи за рубеж белорусских товаров и услуг выросли почти на треть

10 Апреля 2018 19:04

За два месяца года продажи за рубеж белорусских товаров и услуг выросли почти на треть.

Сегодня об этом заявил на президиуме Совмина премьер Андрей Кобяков. Рассматривали выполнение Национальной программы поддержки и развития экспорта до 2020 года. Так, увеличиваются объемы поставок нашей продукции на европейские рынки и страны Азии и Африки. При этом рост в основном за счет торговли именно товарами, а услуги пока не дотягивают до намеченных цифр. Резервы правительство видит в более активном продвижении диппредставительствами за рубежом таких направлений как отдых, лечение, туризм в Беларуси.

Андрей Евдоченко, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Мы ставили задачу опережающего темпа роста услуг по сравнению с экспортом товаров. К сожалению, уже два года этого не происходит, поэтому мы сейчас думаем, как активизировать экспорт именно в сфере услуг. Если брать наше торговое сальдо, то услуги позволяют компенсировать дефицит в торговле. Но вместе с тем, услуги составляют всего лишь на сегодняшний день 21,2 % в нашем экспорте. Конечно, для страны, расположенной в центре Европы, эта цифра должна быть гораздо выше".

Потенциал в наращивании экспорта правительство видит и в малом бизнесе. До 2020 года его доля может увеличиться на 5 %, а это плюс миллиард долларов в казну.