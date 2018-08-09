4 миллиона 162 тысячи тонн зерна. В стране продолжается уборочная кампания

Кипит работа в полях. В стране продолжается уборочная кампания. Намолот на сегодня - 4 миллиона 162 тысячи тонн зерна. Почти завершили уборку в Брестской области. Региону осталось обработать 6% площадей. Впереди всех по намолоту по-прежнему Минская область - 1 миллион 93 тысячи тонн нового урожая. Почти 806 тысяч тонн зерна собрано аграриями Гродненского региона. К полумиллионному рубежу приближаются хозяйства Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Средняя урожайность по стране - 27,3 центнера с гектара.