142 % - таков темп роста белорусского экспорта в Италию на начало года

23 Апреля 2018 15:03

Такие цифры прозвучали на втором итало-белорусском форуме, посвященном зеленой экономике. В мероприятии приняли участие около полусотни итальянских и 140 белорусских предприятий. Говорили о внедрении передовых технологий в области переработки отходов, управлении возобновляемыми источниками энергии, развитии умных городов, возможности создания новых совместных предприятий. Наши крупные компании уже освоили итальянский рынок, на очереди - малые и средние предприятия. Сейчас их доля в белорусском экспорте – 24 %.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Есть государственная программа. Национальная программа развития экспорта. Если эта доля возрастет еще на 5 %, то это миллиард в наш экспортный портфель".

Ключевые вопросы экономического взаимодействия обсудят 15 июня на первом белорусско-итальянском деловом совете. Форум пройдет в Риме и станет новой площадкой для диалога бизнеса на всех уровнях.