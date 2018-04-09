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Жители деревни Дмитровичи в Березинском районе остались без воды
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10 Апреля 2018 15:19

Жители деревни Дмитровичи в Березинском районе остались без воды

Причина - обрушение водонапорной башни. Одна из возможных версий - устаревшая кирпичная кладка основы 30-метровой конструкции. В итоге жильцы деревни пользовались исключительно колодезной водой, а для школьников наладили подвоз питьевой. Сейчас водоснабжение населенного пункта восстановлено.

 

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