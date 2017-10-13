13 Октября 2017 19:05

Точку в громком коррупционном деле поставили сегодня в суде Московского района столицы. Вынесен приговор экс-топ-менеджеру Беларусьбанка Анатолию Боговику. Бывшего исполнительного директора обвиняли в превышении служебных полномочий и в получении взятки. По версии СК, от гендиректора банковского процессингового центра Геннадия Зубарева он получил 94 тысячи долларов. Это было вознаграждение за помощь в победе подконтрольной Зубареву структуре в тендере на закупку банкоматов для нужд банка. По совокупности преступлений гособвинитель просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Наталья Косач, старший помощник прокурора г. Минска: "Приговором суда Московского района города Минска исполнительному директору ОАО “АСБ Беларусбанк” Боговику в соответствии с позицией государственного обвинителя, высказанной им в судебных прениях, по совокупности преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 430 и частью 2 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и хозяйственных обязанностей на срок 5 лет".