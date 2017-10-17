В столичном районе Грушевка горел частный дом

17 Октября 2017 15:15

Большой ночной костер в жилом микрорайоне Минска. Кадры огненного происшествия зафиксировал минчанин - открытым пламенем горел одноэтажный дом в частном секторе в районе Грушевки. Сотрудники МЧС во время тушения пожара нашли человека без признаков жизни, его личность сейчас выясняется. Так как известно, что дом не эксплуатируется, официально никто в нем не был прописан - там даже не было электричества и газоснабжения. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.