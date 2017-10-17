Главная>>ЧП>>В столичном районе Грушевка горел частный дом
ЧП
RSS
В столичном районе Грушевка горел частный дом
Скачать Поделиться

17 Октября 2017 15:15

В столичном районе Грушевка горел частный дом

Большой ночной костер в жилом микрорайоне Минска. Кадры огненного происшествия зафиксировал минчанин - открытым пламенем горел одноэтажный дом в частном секторе в районе Грушевки. Сотрудники МЧС во время тушения пожара нашли человека без признаков жизни, его личность сейчас выясняется. Так как известно, что дом не эксплуатируется, официально никто в нем не был прописан - там даже не было электричества и газоснабжения. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =