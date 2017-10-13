В МВД прокомментировали инцидент в исправительной колонии в Шклове

12 Октября 2017 19:02

В Министерстве внутренних дел сегодня прокомментировали подробности инцидента в исправительной колонии в Шклове. Владислав Казакевич, отбывающий наказание за резню в торговом центре "Новая Европа", напал на контролеров. Это случилось сегодня утром около половины одиннадцатого. При выходе на прогулку на досмотре сработал металлодетектор. Казакевичу предложили сдать запрещенный предмет, но вместо этого он попытался напасть на сотрудника колонии с самодельным ножом. Осужденного обезоружили.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси: "Благодаря профессиональным грамотным действиям начальника войскового наряда контролеров старшего контролера взвода контролеров 4-й отдельной стрелковой роты 2-го отдельного стрелкового батальона войсковой части 6713 прапорщика Алексея Кузана и личного состава войскового наряда осужденный Казакевич был обезоружен. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа".

Напомним, в марте 18-летнего Владислава Казакевича признали виновным и приговорили к 15-ти годам лишения свободы в колонии общего режима.