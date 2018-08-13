Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупных размерах и мошенничество организованной группой. В Минске суд вынес приговор 3 жителям Гродненской области за нелегальную торговлю мобильными телефонами - от 3 до 8 лет усиленного режима. Фигуранты размещали объявления о продаже гаджетов в Интернете и отправляли телефоны почтовыми пересылками. В дальнейшем один из подельников занимался продажами в Гомеле, другой - в Минске. Установлено, что за два года совершено более полутора тысячи серых сделок на сумму более 700 тысяч рублей.

Евгений Бабак, государственный обвинитель: "Помимо того, что на протяжении 2 лет данная организованная группа осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по продаже мобильных телефонов как надлежащего качества, так и реализацию мобильных телефонов нерабочих, приобретенных на территории РФ, которые не подпадали под те потребительские качества, которые были заявлены на ряде рекламных ресурсов. Телефоны не включались, соответственно люди не могли их использовать".

Имущество подсудимых подлежит конфискации - это сотни мобильных телефонов, несколько автомобилей и деньги. У сторон есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.