Дорожное происшествие с участием ребенка в Копыле. Ford сбил семилетнюю девочку. Она внезапно выбежала на дорогу. В результате аварии пострадавшую с травмами госпитализировали в реанимацию. Водитель был трезвый и пристегнут ремнем безопасности. Госавтоинспекция напоминает всем участникам движения, что необходимо быть максимально внимательными, особенно во дворах, около детских учреждений и нерегулируемых пешеходных переходов. Родителям следует не забывать напоминать детям правила поведения на дороге.