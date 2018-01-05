В Чашниках Витебской области просела бетонная плита моста через реку Улла

5 Января 2018 19:14

В Чашниках Витебской области движение по мосту через приток реки Улла временно ограничен. Речь идет только о грузовом транспорте: во время планового осмотра специальная комиссия пришла к выводу, что путь по мосту для большегрузов может оказаться небезопасным по причине просевшей бетонной плиты. Для легковых автомобилей и пешеходов неудобств нет. В местном райисполкоме отмечают, что ситуация под контролем.

Это не единственное строение на контроле у специалистов. В Житковичском районе из-за трещины закрыт мост через Припять - там действует понтонная переправа. А на мост через Сож запрещен въезд для большегрузов. Причина - коррозия арматуры на одном из перекрытий. Ведется мониторинг состояния всех подобных конструкций в регионе.