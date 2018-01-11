В Борисовском районе 5 человек погибли при пожаре

11 Января 2018 09:01

Об этом сообщает МЧС. ЧП произошло сегодня поздно ночью. Когда на место прибыли спасатели, жилой деревянный дом в деревне Стайки уже был весь в огне. Погибли 5 человек - все мужчины. Причина устанавливается.