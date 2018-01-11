Главная>>ЧП>>В Борисовском районе 5 человек погибли при пожаре
ЧП
RSS
В Борисовском районе 5 человек погибли при пожаре
Скачать Поделиться

11 Января 2018 09:01

В Борисовском районе 5 человек погибли при пожаре

Об этом сообщает МЧС. ЧП произошло сегодня поздно ночью. Когда на место прибыли спасатели, жилой деревянный дом в деревне Стайки уже был весь в огне. Погибли 5 человек - все мужчины. Причина устанавливается.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =