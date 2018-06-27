В акватории Днепра утонул 14-летний подросток

В Могилеве накануне произошел несчастный случай - во время тренировки утонул 14-летний подросток. На занятии по академической гребле в акватории Днепра опрокинулась одиночная лодка. По словам очевидцев-рыбаков, юный спортсмен пытался выплыть самостоятельно, но не смог. Парень был без спасательного жилета. Тело ребенка достали спасатели.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области: "По факту гибели 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В ходе проведения неотложных следственных действий установлено, что должностные лица Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта не обеспечили надлежащее проведение инструктажей по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев, а также наличие у каждого спортсмена-учащегося спасательного жилета при проведении занятий".

По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований.