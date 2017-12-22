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Трагическое происшествие в Минской области
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23 Декабря 2017 12:16

Трагическое происшествие в Минской области

Накануне в Стародорожском районе водитель грузовика уснул за рулем. Житель Гродненской области в результате съехал в кювет, где снес стойку дорожного знака. От полученных травм мужчина скончался на месте.

 

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