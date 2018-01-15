ЧП
15 Января 2018 15:15
Сводки происшествий в столице и области
11 аварий, во время которых 2 человека погибли и 12 получили травмы. Так, ночью в Березинском районе недалеко от деревни Новоселки водитель грузовика не заметил пешехода, который двигался по краю проезжей части, и наехал на 23-летнего мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте. Он не был обозначен фликерами. Возбуждено уголовное дело.
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