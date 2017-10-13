Следственный Комитет возбудил уголовное дело в отношении Владислава Казакевича

13 Октября 2017 12:08

Статья - "Покушение на убийство двух сотрудников конвоя". Казакевичу грозит исключительная мера наказания. Следователи выяснили, что утром 12 октября в Шкловской колонии у осужденного в рукаве был обнаружен металлический предмет. Известно, что Казакевич пытался нанести удар ножом одному из сотрудников исправительной колонии. Тот применил приемы самообороны, однако заключенный успел ранить второго контролера, который госпитализирован. Изъяты орудие преступления и другие вещественные доказательства.

В ходе допроса Казакевич пояснил, что хотел совершить убийство начальника колонии, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний.