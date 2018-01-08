ЧП
8 Января 2018 21:23
Следователи продолжают проверку по факту смерти ребенка в Несвиже
Там же работает специальная комиссия Минздрава - ситуацию взял на контроль глава ведомства Валерий Малашко. Инцидент произошел 5 января: у мальчика, семья которого проживает в агрогородке Снов, поднялась температура, его забрала скорая в больницу, но спасти пациента не удалось. В рамках доследственной проверки затребованы медицинские документы, идет сбор материалов, необходимых для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Специальная комиссия рассмотрит все этапы наблюдения за беременной женщиной и родившемся ребенком, а также то, как была оказана медицинская помощь младенцу.
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