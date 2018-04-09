Главная>>ЧП>>Почти 300 человек эвакуировали из больницы в Солигорске
ЧП
RSS
Почти 300 человек эвакуировали из больницы в Солигорске
Скачать Поделиться

9 Апреля 2018 15:15

Почти 300 человек эвакуировали из больницы в Солигорске

На шестом этаже здания выявили задымление. Пациентов сотрудники МЧС и администрация вывели на улицу. Предварительно известно, что в здании проводился ремонт.

Один из работников выбросил сигарету в вентиляцию, где вспыхнул мусор. Возгорание началось в подвале. Его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =