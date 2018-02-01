1 Февраля 2018 15:06

В Пхенчхане официально открылась олимпийская деревня, где будут жить в том числе и белорусские спортсмены.

Площадка разбита на два кластера. Первый в горах, второй - на побережье. В свои временные дома уже заселились сборные Норвегии, Венгрии, Чехии и Новой Зеландии.

Белорусские спортсмены прибудут в олимпийскую деревню завтра. Чуть более часа назад рейс в направлении Абу-Даби вылетел из Национального аэропорта Минск. На борту - представители всех видов спорта, за исключением биатлонистов и фристайлистов. Они проводят зарубежные сборы. Что касается условий проживания и спортивных объектов, то для многих они уже знакомы.

Пока неизвестно имя знаменосца олимпийской сборной Беларуси. А открытие главных зимних Игр четырехлетия состоится 9 февраля в парке Хвэнге. В прямом эфире торжественную церемонию покажет телеканал "Беларусь 1".