21 Декабря 2017 15:15

Злоупотребление служебными полномочиями и более 20 миллионов рублей ущерба. Новый (уже криминальный) оттенок приобрел скандал со строительством домов в Минске и выпуском жилищных облигаций. Сегодня стало известно, что финансовая милиция задержала бывшего гендиректора компании "Тамбаз". Возбуждено уголовное дело. Материалы были подготовлены после проверки, которую провел Комитет госконтроля и департамент финансового мониторинга. Экс-руководитель "Тамбаза" нарушил порядок использования денег. В частности, деньги, выделенные на строительство одних домов, были направлены на возведение совершенно другого многоэтажного дома. Речь идет о застройках на Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной.

В настоящее время новое руководство фирмы "Тамбаз" ищет деньги на достройку этих жилых домов без привлечения дополнительных средств со стороны владельцев чеков "Жилье".