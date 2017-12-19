Ночное ДТП в столице

18 Декабря 2017 15:18

Водитель "пежо" не справился с управлением и врезался в мачту светофора. Авария произошла на улице Стариновской. Никто не травмирован. Как выяснилось, водитель был нетрезвым - в крови мужчины выявлено более 3 промилле алкоголя. Кроме того, автомобиль не прошел техосмотр.