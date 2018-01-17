17 Января 2018 15:19

Сильный минус сменился потеплением и осадками. Снегопад и метель стали причиной серьезных заторов на дорогах.

На столичных улицах - ряд мелких аварий. Так, на проспекте Независимости женщина-водитель "ситроена" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с "фольксвагеном". Водитель легковушки с черепно-мозговой травмой госпитализирован. Рядом - также на Независимости - столкнулись сразу четыре автомобили. ДТП произошло у станции метро "Московская". Водитель "фольксвагена" не справился с управлением на заснеженной дороге и выехал на встречную полосу. В результате участниками аварии стали четыре легковушки. Никто не пострадал.

Серьезная авария с участием маршрутки произошла утром в Пуховичском районе. У деревни Дудутки автомобиль "Лада" занесло на полосу встречного движения, где он врезался в рейсовый микроавтобус. Там находились семь пассажиров, в результате одна женщина госпитализирована, а водитель легкового авто с травмами доставлен в реанимацию.