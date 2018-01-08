ЧП
8 Января 2018 13:08
МВД: В Беларусь пришла очередная финансовая пирамида
МВД сообщило сегодня, что в Беларусь пришла очередная финансовая пирамида. Аферисты предлагают жертвам известной лжекомпании посреднические услуги по возврату вложенных денежных средств. Милиция не исключает, что для совершения преступлений мошенники используют анкетную базу данных белорусов, которым не вернули деньги еще в 2012 году.
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