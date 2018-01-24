Эксперты выясняют причины падения мотодельтаплана под Минском

24 Января 2018 12:02

ЧП произошло накануне в районе деревни Озерцо. Экстренную посадку пришлось совершать прямо в поле. Пилот и пассажир, к счастью, не пострадали.

А в центре Витебска ночью произошла смертельная авария. Машина врезалась в столб. Погиб 24-летний водитель. По информации ГАИ, он не справился с управлением. Медики не смогли его спасти.