ЧП
24 Января 2018 12:02
Эксперты выясняют причины падения мотодельтаплана под Минском
ЧП произошло накануне в районе деревни Озерцо. Экстренную посадку пришлось совершать прямо в поле. Пилот и пассажир, к счастью, не пострадали.
А в центре Витебска ночью произошла смертельная авария. Машина врезалась в столб. Погиб 24-летний водитель. По информации ГАИ, он не справился с управлением. Медики не смогли его спасти.
Другие новости
24.01.2018 12:09 / ЧП Пять человек погибли за сутки на пожарах в Гомельской области
23.01.2018 21:13 / ЧП Суд Заводского района Минска поставил точку в истории о смертельном прыжке в Соснах
23.01.2018 18:13 / ЧП Во Фрунзенском, Московском и Октябрьском районах Минска вводится карантин для животных
23.01.2018 15:15 / ЧП Легковушка и трактор столкнулись в поселке Колодищи
23.01.2018 11:58 / ЧП Виновен в причинении смерти по неосторожности
23.01.2018 07:07 / ЧП Точка в деле о смертельном прыжке в Соснах будет поставлена сегодня
22.01.2018 19:05 / ЧП Целый арсенал оружия изъяли правоохранители у жителя Новополоцка
22.01.2018 17:04 / ЧП Cегодня в Минском городском суде прошли прения сторон по делу Regnum
22.01.2018 13:08 / ЧП Выращивал марихуану для себя
21.01.2018 09:09 / ЧП В Могилеве выясняют обстоятельства серьезного ДТП
20.01.2018 15:05 / ЧП Дерзкое нападение на таксиста в Витебском районе
18.01.2018 15:17 / ЧП Снежная погода и сегодня усложняет ситуацию на дорогах
17.01.2018 21:00 / ЧП Продолжительные метели, борьба коммунальщиков со снегом и всплеск ДТП
17.01.2018 19:02 / ЧП По факту аварии под Слонимом возбуждено уголовное дело
17.01.2018 19:01 / ЧП Трагедия в Речицком районе
17.01.2018 17:02 / ЧП Снегопад и метель стали причиной множества аварий и пробок на дорогах
17.01.2018 15:19 / ЧП На столичных улицах - ряд мелких аварий
17.01.2018 15:12 / ЧП Директор двух служб маршрутного такси попался на сокрытии доходов