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Эксперты выясняют причины падения мотодельтаплана под Минском
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24 Января 2018 12:02

Эксперты выясняют причины падения мотодельтаплана под Минском

ЧП произошло накануне в районе деревни Озерцо. Экстренную посадку пришлось совершать прямо в поле. Пилот и пассажир, к счастью, не пострадали.

А в центре Витебска ночью произошла смертельная авария. Машина врезалась в столб. Погиб 24-летний водитель. По информации ГАИ, он не справился с управлением. Медики не смогли его спасти.

  

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