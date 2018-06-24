ДТП в Львовской области с участием белорусов. Жертвами стали 9 человек

Установлены личности всех белорусов, которые пострадали в ДТП в Львовской области Украины. Жертвами аварии стали 9 человек, одна женщина умерла. Остальные в сознании с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы. Об этом сообщили в МИД Беларуси. Микроавтобус с белорусами попал в ДТП недалеко от украинского города Великие Мосты. По данным полиции, он столкнулся с легковушкой водитель которой заснул за рулем.