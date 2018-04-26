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Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая
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26 Апреля 2018 19:05

Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

Об этом заявил председатель Национального собрания Ара Баблоян. На вакантную должность претендует один из лидеров оппозиции. Другие кандидатуры пока официально не выдвигались. Напомним, бывший премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых протестов против его назначения. Политик также покинет пост председателя Республиканской партии Армении. Между тем, по данным РИА Новости, в Ереване демонстрации продолжаются: к митингующим сегодня присоединились студенты.

  

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