Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

26 Апреля 2018 19:05

Об этом заявил председатель Национального собрания Ара Баблоян. На вакантную должность претендует один из лидеров оппозиции. Другие кандидатуры пока официально не выдвигались. Напомним, бывший премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых протестов против его назначения. Политик также покинет пост председателя Республиканской партии Армении. Между тем, по данным РИА Новости, в Ереване демонстрации продолжаются: к митингующим сегодня присоединились студенты.