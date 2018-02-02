Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Республике Кипр

4 Февраля 2018 09:02

За кресло главы государства будут бороться два кандидата: действующий лидер Никос Анастасиадис и экс-министр здравоохранения Ставрос Малас. Воздействие финансового, банковского и экономического кризиса волнует жителей острова. В этом вопросе преимущество на стороне Анастасиадиса, который достаточно эффективно смог справиться с последствиями кризиса. Предварительные результаты голосования будут объявлены уже сегодня вечером. Для тех граждан, которые регулярно умышленно уклоняются от голосования на выборах, избирательным законодательством Кипра предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Его размер превышает 340 евро.